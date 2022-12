Habkirchen : Friedenslicht leuchtete auch auf der Freundschaftsbrücke

Pfarrer Wolfgang Glitt (links) gibt das Friedenslicht an der Europäischen Freundschaftsbrücke Habkirchen/Frauenberg an zwei französische Pfadfinder aus Mackwiller weiter. Foto: Wolfgang Degott

Habkirchen Ein kleines Lichterfest läutete die Übergabe Bethlehem-Lichts auf der europäischen Freundschaftsbrücke Habkirchen/Frauenberg ein. In der vollbesetzten Annakapelle in Habkirchen begrüßten die Kleinen der Katholischen Kita St. Martin die Teilnehmer mit dem Lied „Ein Licht steckt uns an macht uns selbst zum Licht“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Gemeindereferentin Andrea Guckert-Lauer moderierte die Aussendungsfeier, an der auch acht Pfadfinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren mit ihren Betreuern Tobias Kiefer und Margot Görlinger-Jochem und Danijel Ševo, dem neue Seelsorger der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere in Mandelbachtal teilgenommen hatten. Dann zogen die Teilnehmer, eskortiert und gesichert von Angehörigen der Feuerwehr Habkirchen, durch das Dorf in die Blieskasteler Straße. Auf der grenzüberschreitenden Europäischen Freundschaftsbrücke Habkirchen/Frauenberg über der Blies trafen die Pfadfinder vom Stamm Heckendalheim der deutschen Pfadfinder Sankt Georg (DPSG) auf die gleichaltrigen Scouts et guides de France vom größten französischen Pfadfinderverband. Sie waren eigens aus dem knapp 40 entfernten Mackwiller im elsässischen Departement Bas Rhin mit ihrer Leiterin Murielle Holzhammer an die Grenze gekommen. Begleitet wurden sie vom Diakon Laurent Denis aus Sarreguemines. Pastoralreferent Michael Becker stimmte das Lied „Mach dich auf und werde Licht“ an. Anschließend übergab er das Friedenslicht an den Pfarrer Wolfgang Glitt vom protestantischen Kirchenkreis Ensheim/ Eschringen/Mandelbachtal, der es an die Pfadfinder weiterreichte.

Kiefer von den Pfadfindern erläuterte, dass 20 seiner Schützlinge bei der Friedenslicht-Feier im Speyerer Dom teilgenommen hätten. Wie auch die anderen der rund 1000 Teilnehmer erhielten sie dort das Friedenslicht, wie das Licht aus Bethlehem genannt wurde, und brachten es nach Hause. Dort sei eindrucksvoll spürbar gewesen, wieviel Menschen sich für den Frieden einsetzen, so Kiefer, der darauf hinwies, dass es auch in Heckendalheim am Ende eines Jahres immer ein besonderer Höhepunkt im Leben der Pfadfinder sei.