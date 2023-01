Fastnacht in Bebelsheim : Die Fastnacht wird in Mandelbachtal ihre Schatten voraus

Bebelsheim Am Samstag und am Montag startet der Vorverkauf für die drei Prunksitzungen des Karnevalsvereins Bebelsheim. Der Verein wird 6 mal 11 Jahre alt.

Los geht es mit dem Programm der Jubiläumssession am Freitag, 20. Januar, dem Tag der traditionellen Ordenssoirée. Ab 19.11 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mit befreundeten Karnevalsvereinen, Ortsvereinen und der Bebelsheimer Bevölkerung bei freiem Eintritt das närrische Jubiläum als bunter Abend zünftig gefeiert werden. Dabei präsentieren die Aktiven alle Sessionstänze, und verdiente Mitglieder werden geehrt. Nächster Höhepunkt wird das Kinderschlorum, ein Fasenachtskindernachmittag sein, das nach seiner erfolgreichen Premiere vor der Corona-Pause zum zweiten Mal am Sonntag, 22. Januar, um 15.11 Uhr im DGH ablaufen wird. Der Eintritt dazu ist ebenfalls frei. Neben Spaß und Spiel werden dort unter anderem alle Tänze der Kinder-, Jugend- und Juniorentanzgruppen des KVB sowie von befreundeten Vereinen zu sehen sein. Dreimal bittet der Verein zu seinen Kappensitzungen ins DGH. Der Auftakt findet am Samstag, 28. Januar, statt. Es folgen die beiden anderen am Freitag, 3. Februar, und am Samstag, 11. Februar. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Am Sonntag, 8. Januar, findet ab 10 Uhr im DGH der Kartenvorverkaufstermin für die Mitglieder statt. Wie immer kann jedes Mitglied zwei Karten für die Sitzungen kaufen. Ab Montag, 9. Januar, sind dann die Restkarten zu haben. Sie können beim Vorsitzenden Armin Nagel, Tel. (06804) 62 45, zum Preis von zwölf Euro gekauft werden. An Fastnachtssamstag, 18. Februar, startet der KVB nochmals durch und veranstaltet seinen zweiten BeMaBüBa ab 19.11 Uhr im DGH. Nach dem großartigen Premierenerfolg wird die Partyband Terra Titanic wieder für Stimmung sorgen. Karten zum Preis von fünf Euro können ab 9. Januar unter Tel. (06804) 62 45 gekauft werden. Doch nicht nur in heimischen Gefilden tummeln sich die Bebelsheimer Narren. So ist eine Abordnung zu Gast beim Närrischen Saarpfalz-Kreis am Samstag, 21. Januar, in der St. Ingberter Stadthalle, wo auch ihr Männerballett, die Flower Boys, und die Aktivengarde auftreten werden. Am 16. Februar, Weiberfastnacht, werden sie gemeinsam mit anderen Vereinen das Ormesheimer Rathaus erstürmen. Teilnehmen werden sie am Freitag, 17. Februar, am Hassler Nachtumzug und am Rosenmontagszug in Reinheim.