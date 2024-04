Konzert in Wittersheim Musikverein freut sich auf sein Frühjahrskonzert in Wittersheim

Zu den Höhepunkten des Abends gehört die berühmte Eröffnung von Richard Strauss' „Also sprach Zarathustra“, ein triumphaler musikalischer Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Die Reise der Zuhörer führt weiter nach Transsylvanien mit dem „Tanz der Vampire“, gefolgt von einer beeindruckenden Darbietung von „The Ape“, der Geschichte eines monströsen Gorillas, der am Ende zu groß für die Welt wird. Von dort aus entführt das Ensemble das Publikum in die zauberhafte Welt des Musicals „König der Löwen“, bevor es entlang des Missouri Rivers segelt und den Klängen des Folksongs „Shenandoah“ lauscht. Die Melodien setzen ihre Reise fort mit der „Margarethen-Polka“, einem eigens für das Orchester komponierten Stück, und den „Symphonic Highlights from Frozen“, die die magische Geschichte der Prinzessin Elsa und ihrer eisigen Kräfte zum Leben erwecken wird. Das Publikum wird dann in den Bann von „The Greatest Showman“ gezogen, einem originellen Musical, das weltweit gefeiert wird, und erlebt die Wirren der französischen Revolution von 1832 in „Les Misérables“. Abgerundet wird der Abend durch Marschmusik.