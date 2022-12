Mundart in Mandelbachtal : Wie Bliesmengen-Bolchener so reden

Ein Bliesmenger-Bolcher Wörterbuch haben Sigrid Hahn (2. von links) und Jolande Bachmann (3. von links) geschrieben. Unterstützung kam von Jutta Winter (rechts) vom Verein für Dorfgeschichte. Nicole Sciové (links) übernahm die grafische Gestaltung des Buchs. Foto: Peter Gaschott

Bliesmengen-Bolchen Jolande Bachmann und Sigrid Hahn haben ein Buch der ureigenen Mundart ihres Heimatortes gewidmet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gaschott

Die Menger-Bolcher Mundart haben sich Jolande Bachmann und Sigrid Hahn vorgenommen. Ursprünglich wollten sie die Homepage des Dorfes mit ein paar Mundartausdrücken illustrieren. Anfang 2020 war das. Der Lockdown kam, und die beiden Damen hatten Zeit, sich tief in den Dorfdialekt einzuarbeiten. „Das war das beste Mittel gegen den Corona-Blues“, so Jolande Bachmann. Sie trugen Mundartausdrücke zusammen, Redewendungen, Sprichwörter. Dann entstand die Idee, das gesammelte Wissen nicht allein für die Homepage zu verwenden, sondern ein Buch daraus zu machen. Entstanden ist ein über dreihundert Seiten starkes Werk, das eine Menge aussagt über die Sprache im Bliesgau und speziell in Bliesmengen-Bolchen, das aber auch viel über den Menschenschlag an der Blies verrät.

Die beiden Autorinnen sind Mitglied im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit des Dorfvereins. Bürgerbroschüren hat man dort schon erstellt, einen Veranstaltungskalender, und man kümmert sich um die social-Media-Präsenz. Der Verein für Dorfgeschichte wiederum war ebenfalls begeistert vom Buchprojekt – er fungiert als Herausgeber des Werks. Behilflich war der Verein auch bei der Herstellung, und er wird auch beim Verkauf aktiv. Seit Ende November ist das Buch in den Handel, es ist in Bliesmengen-Bolchen in der Bäckerei Ackermann, im Raiffeisen-Laden, in der Schwanen-Apotheke, bei Friseur Scheid und bei Gemischtwaren Woog sowie im Mandelbachtaler Rathaus für 25 Euro erhältlich. Interessant ist das Buch aber beileibe nicht allein für Menschen aus Bliesmengen-Bolchen.

Als eine „besonders interessante Dialektinsel“ bezeichnet Andreas Stinsky Bliesmengen-Bolchen. Der Kulturreferent des Saarpfalz-Kreises sieht in seinem Vorwort zum Buch in den dörflichen Dialekten ein wesentliches kulturelles Erbe, das es zu pflegen gilt. Die beiden Autorinnen des Buchs gehen diese Pflege sehr systematisch, sehr grundsätzlich an. „Ich gebe schon zu, da kommt ab und zu die Deutschlehrerin durch“, räumt Jolande Bachmann ein. Ein raumgreifender Grammatik-Teil holt längst vergessenes Schulwissen wieder zurück, wobei allerdings die ursprünglich trockene Grammatik hier zum Lesevergnügen wird, einschließlich der langen Aufzählung der Verben, die eigene Formen für das Partizip Perfekt besitzen. Klingt furchterregend, wird aber am Beispiel ebenso deutlich wie amüsant: driwweliere und driwwelierd, oder wèrre und wòòr.

Den Hauptteil des Buchs bildet das eigentliche Wörterbuch. Es bereitet eine Menge Spaß, einzutauchen in die Bedeutungen der einzelnen Menger-Bolcher Wörter. So kann man lesen, dass „fuddle“ oder „fuddschle“ übersetzt heißen kann „tüfteln“, „kramen“ oder „sich einmischen“. Oder, dass „de Ròngskaschde“ sowohl den notorischen Jammerer wie auch das Radio bezeichnet. Interessant auch die Übersetzung vom „Schiesdròòd“: Eigentlich Draht für Sprengzwecke, „Im Saarland: Universaldraht für alles.“ Sie kennen ihre Heimat, die beiden Autorinnen.

Es geht auch um Ausdrücke. Dass „dròòn sinn“ sowohl heißen kann, dass man an der Reihe ist, aber auch, dass etwas befestigt ist, erfährt man in einer kurzweiligen Sammlung von Redewendungen. Mundfaul seien sie nicht, die Menger-Bolcher, wenn es bisweilen auch so scheine, führen die Autorinnen aus. Und stellen längere Aussagen vor, die sie übersetzen. Wie beispielsweise „Isch nullische noch e bissje“, womit gemeint ist: „ich bleibe noch ein paar Minuten im Bett liegen“. Man erfährt vieles über die Mundart im Bliesgau, und man muss Andreas Stinsky Recht geben, dass das Menger-Bolcher Platt sich deutlich von den Dialekten anderer Bliesgau-Dörfer unterscheidet. Wer auf den Geschmack gekommen ist, der findet im Wörterbuch auch einen Link, um sich einen Teil der gedruckten Inhalte anzuhören.