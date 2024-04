Neuer Radweg in Mandelbachtal Zu Fuß und per Rad sicher zur „Großen Heide“

Damit erfüllt sich ein lange gehegter Wunsch in der Gemeinde Mandelbachtal: Fußgänger und Radfahrer müssen sich nicht mehr am Straßenrand durch den Verkehr bewegen. Ein geschlossenes Rad- und Fußwege-Netz führt jetzt von Ormesheim nach Ommersheim und Erweiler-Ehlingen. Die Sportanlagen an der Ziegelhütte, der Kindergarten „Arche Noah“, das „Erdbeerland“ und die Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleister im Gewerbegebiet Große Heide in Erfweiler-Ehlingen am Ortseingang von Aßweiler. Das alles wird, so die Gemeindeverwaltung, nach Abschluss der Arbeiten auch zu Fuß oder auf dem Rad gut zu erreichen sein. „Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist uns ein besonderes Anliegen. Besonders aber gilt das für die Sicherheit der Kinder, Radfahrenden, Fußgänger und Fußgängerinnen“, so Bürgermeisterin Maria Vermeulen.