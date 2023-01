Am 21. Januar in Reimsbach : Der „Zeltzauber“ kehrt zurück

Am 21. Januar in Reimsbach

Oppen/Reimsbach Mit dem „Zeltzauber“ hatte der SSV Oppen vor der Corona-Pandemie sehr erfolgreich eine neue Veranstaltungsmarke etabliert: Der Musikabend rund um den Sänger und Musiker Martin Herrmann und seine musikalischen Freunde erfreute sich sehr starker Resonanz.

Doch dann kam 2020 die Pandemie und nötigte allen Beteiligten eine Zwangspause auf. Diese ist aber nun überwunden, im Jahr 2023 soll es endlich wieder einen „Zeltzauber“ geben. Allerdings wird die Veranstaltung, da zur Fastnacht in diesem Jahr kein großes Veranstaltungszelt in Oppen aufgebaut wird, in der Mehrzweckhalle in Reimsbach stattfinden. Das ansprechende Ambiente, das den „Zeltzauber“ neben seinem anspruchsvollen Musikprogramm ausgezeichnet hat, soll auch dort geschaffen werden. Als Termin für die Veranstaltung ist Samstag, 21. Januar, geplant. Beginn ist um 19 Uhr. Das Thema des „Zeltzaubers“ lautet in diesem Jahr „Love & Peace – Lieder von Liebe und Frieden“. Martin Herrmann wird wieder befreundete Gastmusiker mitbringen, um ein Programm auf hohem Niveau auf die Bühne zu bringen. Der Vorverkauf der Tickets für die Veranstaltung startet am Montag, 2. Januar.