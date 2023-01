Konzert in Ormesheim : Gwennyn und Band sind zu Gast im Saal Niederländer

Die Sängerin Gwennyn kommt nach Ormesheim. Foto: Eric Legret/Gwennyn/Eric Legret

Ormesheim Der Verkehrsverein Mandelbachtal lädt am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr, zu einem Konzert der in ihrem Heimatland sehr populären französischen Sängerin Gwennyn und ihrer Band in den Festsaal Niederländer in Ormesheim ein.

Sie spielt modernen bretonischen Folk-Pop der Spitzenklasse.

Seit Gwennyn mit Bretagne-Superstar Alan Stivell auf dem Album „Back to Breizh“ gesungen und ihr erstes Album „En tu all“ veröffentlicht hat, begeistert sie ihr Publikum auf allen großen Bühnen der Bretagne. Ihre musikalischen Wurzeln liegen zwar in der traditionellen keltischen Musik, doch beschreitet sie mit dem Beimengen von Elementen aus Rock und Pop einen völlig neuen Weg. Ihre Liedkompositionen sind frisch und modern, mal leidenschaftlich und expressiv, mal einfühlsam und zart.

Gwennyn kommt gemeinsam mit Patrice Marzin an der Gitarre, Kevin Camus am Keyboard, an den Uillean Pipes und den Flöten und Manu Le Roy am Bass.