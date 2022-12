Albert-Schweitzer-Grundschule Zweibrücken : Sternenmärchen mit viel Musik und Orient-Tanz

Zweibrücken Zum Ferienbeginn begeisterte die Albert-Schweitzer-Grundschule Zweibrücken mit einem musikalischen Märchenspiel, an dem alle Schülerinnen und Schüler beteiligt waren. Erstmals zeigte die neu gegründete Bauchtanz-AG dabei ihr Können.

Der kleine Stern ist traurig, weil er matt und grau erscheint und nicht so hell leuchtet wie seine strahlenden Kameraden. Diese klären ihn auf: „Dafür musst du Menschen Freude bereiten, jemandem helfen oder jemandem Licht bringen in der Dunkelheit.“ Schon bald bekommt der kleine Stern seine Gelegenheit, denn Marie geht vor dem Weihnachtsessen zum Heiligen Abend noch die Stalltiere füttern und trägt ihre überzähligen Karotten zu den Hasen in den Wald. Weil es inzwischen dunkel geworden ist, findet sie den Weg nicht mehr und schläft unter einem Baum ein. Doch die drohende Kälte ist nicht ungefährlich. Das ist die Chance für das Sternenkind, das ihr leuchtet, sie weckt, ihr den Heimweg erhellt und so in der Heiligen Nacht gemeinsam mit den Übrigen seinen goldenen Leuchtstern auf dem Kopf tragen darf.