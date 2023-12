Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Landkreis Saarlouis

Kurse zum Erwerb des Sportbootführerscheins bietet die KVHS Saarlouis, Außenstelle Wadgassen, im kommenden Frühjahr an. Neueinsteiger können zwischen den Sportbootführerscheinen „See“ (fürs Meer) und „Binnen“ (für Flüsse und Seen) oder einer Kombination aus beiden wählen. Vor Beginn der eigentlichen Ausbildung findet ein kostenfreier Informationsabend am Montag, 8. Januar, ab 18.30 Uhr, in den Räumen der KVHS Wadgassen in der Bisttalschule, Weberstraße 43, statt.

Infos und Anmeldung bei Claudia Grasser, Tel. (01 60) 96 22 64 92, oder per E-Mail an die Adresse: wadgassen@kvhs-saarlouis.de.