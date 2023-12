Konzert VBB am kommenden Sonntag Blasorchester Beckingen gibt Konzert am Sonntag

Dirigent Arno Hoffmann hat mit seinem Orchester einen buntes Programm von konzertanter, besinnlicher Musik eingeübt. Mit der Eröffnungsmelodie „Sa Musica“ von Jacob de Haan wird die wechselhafte Geschichte und Atmosphäre der Insel Mallorca musikalisch dargestellt. „Choral an Rock Out“ ist eines der bekanntesten Werke von Ted Huggens, eine leichte, melodische und harmonische Musik, meist basierend auf klassischen Prinzipien. Beschwingt klingt „Freedom“ von Ted Parson, das vom Schwierigkeitsgrad in der Oberstufe angesiedelt ist. Kurt Gäble hat die zauberhafte Musik aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als „Cinderella‘s Dance“ (Komponist Carel Svoboda) für Blasorchester bearbeitet. Es schließt sich mit „Amen“ ein andächtiges und feierliches Werk von Pavel Stanèk an. Thiemo Krass arrangierte das Werk „Mentis“ – lateinisch für „Besinnung“ – bestehend aus zwei Liedern, das erwartungsvoll festliche „Macht hoch die Tür“ sowie das zarte und innige „Maria durch ein‘ Dornwald ging“. „Away in a Manger“, „The First Noel“, „It Came Upon the Midnight Clear“, „O Come, All Ye Faithful“, „Hark und the Herald Angels Sing“ sind fünf Weihnachtslieder aus aller Welt, die Jacob de Haan unter dem Titel „The Spirit of Christmas“ arrangiert hat. Das traditionelle Weihnachtslied „O du fröhliche“ (Arrangement Franz Watz) lädt dann das Publikum zum Finale zum Mitsummen und Mitsingen ein. Als Zugabe hat der Dirigent den von ihm neu arrangierten Weihnachtsklassiker „Leise rieselt der Schnee“ vorgesehen.