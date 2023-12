Handball-Top-Turnier in Merzig Neue Vorzeichen für das Handballfest

Renars Uscins vom SC Magdeburg wirft den Ball hoch in den Kreis. Der von links heranstürmende Tim Freihöfer von den Füchsen Berlin springt ab, greift das Spielgerät in der Luft auf – und versenkt die Kugel während seines „Flugs“ im Tor der Niederlande. Eine tolle Szene, die es im Juli 2021 in der Merziger Thielsparkhalle zu sehen gab. Damals hatte der HSV Merzig-Hilbringen nach der coronabedingten Absage im Dezember 2020 eine Sommer-Ausgabe seines internationalen Handball-Sparkassen-Cups für U 19-Nationalteams ins Leben gerufen. Zwei Jahre später schrieben Uscins, Freihöfer und Co. deutsche Handball-Geschichte: Sie gewannen mit der U 21-Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) im Juli sensationell den Weltmeistertitel im eigenen Land.