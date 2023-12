Vereine atmen auf 20 000 kosten die Rollen für die Böden

Blieskastel/Bierbach/Niederwürzbach · Die Rollen für die Abdeckung des empfindlichen Sportbodens für die Pirminiushalle in Bierbach und die Würzbachhalle in Niederwürzbach sind angekommen. Die Vereine lässt das aufatmen, die kommenden Veranstaltungen können daher an gewohnter Stätte abgehalten werden.

17.12.2023 , 14:15 Uhr

Kurz nach acht Uhr am Freitagmorgen wurden die Rollen für die Abdeckböden von Ronné Lenhard (rechts), Jörg Hemmerling und Patrick Hüther vor der Pirminiushalle abgeladen. Foto: Erich Schwarz

Nichts kann mehr die Blieskasteler Narren bei ihrer Saalfastnacht in der kommenden Session aufhalten: Seit dieser Woche sind die Rollen für die Abdeckung des empfindlichen Sportbodens für die Pirminiushalle in Bierbach und die Würzbachhalle in Niederwürzbach geliefert.