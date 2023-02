Unfall bei Habkirchen : Sachschaden bei Unfall auf B 423

Foto: dpa/Carsten Rehder

Habkirchen Am Mittwochnachmittag sind zwei Autofahrerinnen bei Habkirchen mit ihren Autos zusammengestoßen. Gegen 16.20 Uhr, bog eine Pkw-Fahrerin von der Grenzlandstraße nach links in die B 423 ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer Autofahrerin, die die B 423 geradeaus in Richtung Landesgrenze zu Frankreich befuhr.

