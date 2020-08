Gemeinderat Mandelbachtal : Bürgermeisterin dementiert Pläne für Windräder am Allenberg

Bürgermeisterin dementiert Pläne für Windräder am Allenberg

Mit solchen Plakaten demonstrierte die Bürgerinitiative „Bliesmenger Gegenwind“ vor einigen Jahren gegen Windkraft-Pläne am Allenberg. Foto: BeckerBredel/bub/fb

Mandelbachtal (jma) Die Gemeinde Mandelbachtal hat aktuell nicht vor, im Wald des Allenbergs, im Ortsteil Bliesmengen-Bolchen, ein Windkraftwerk zu errichten. Das versicherte am Mittwochabend Maria Vermeulen (SPD) den zahlreichen Bürgern, die zur Gemeinderatssitzung in der Mandelbachhalle von Erfweiler-Ehlingen erschienen waren.

Die Bürgerinitiative „Bliesmenger Gegenwind“ hatte vorab einen schriftlichen Fragenkatalog zur Einwohnerfragestunde eingereicht. Wie die Bürgermeisterin erklärte, habe sie lediglich der Bitte des Windkraftprojektierers juwi AG aus dem rheinland-pfälzischen Wörrstadt bei Alzey stattgegeben, in der nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderats einen Vortrag zum Thema Einsatz von erneuerbare Energien in der Kommune halten zu können.

Die Bürgerinitiative sprach allerdings in einer Pressemitteilung vom gleichen Abend von „Herunterspielen“, da sie über Informationen verfüge, dass es konkrete Planungsentwürfe für drei Standorte und auch Aussagen zu möglichen Pachterlösen für Windkraftanlagen in Bliesmengen-Bolchen geben würde. Ähnliche Pläne existierten bereits 2014, führten zur Gründung der Initiative, wurden ein Jahr danach von der Gemeinde als „ungeeignet“ eingestuft und dann verworfen (wir berichteten mehrfach). „Eine Industrialisierung des Waldes werden wir nicht akzeptieren“, teilte Beate Loschky, erste Vorsitzende der Bürgerinitiative, in der Pressemitteilung weiter mit.