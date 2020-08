Ernte in der Biosphäre : Die Sommergerste ist hervorragend

Mandelbachtal Wolfgang Kessler ist zufrieden. Allerdings in Grenzen. Während bei Weizen und Raps die Erträge sehr wechselhaft ausgefallen sind, ist die Sommergerste in Menge und Qualität hervorragend. „Wir hatten bis Ende März Dauerregen, dann von einem Tag auf den anderen Trockenheit.

Mit knapp fünf Stundenkilometern zieht der Mähdrescher seine Bahn über dem Mandelbachtal. 4,3 Hektar schafft die Maschine in einer Stunde. Die zwanzig Hektar am Neuhof sind also ein Job für einen guten Nachmittag. Früher arbeitete ein Bauer an der Ernte auf dieser Fläche Wochen. Von Zeit zu Zeit sind die fast zehntausend Liter Getreidespeicher des Mähdreschers voll. Dann kommt Wolfgang Kessler mit Schlepper und Anhänger. Die gedroschene Gerste wird umgepumpt auf den Hänger, ohne, dass die Fahrt unterbrochen wird. Kessler wiederum lädt seine Fracht in Container, die direkt in eine Mühle nach Frankreich gefahren werden. Die Gerste wird dort geschrotet, bevor sie in einer französischen Brauerei die Grundlage für Bier liefert.