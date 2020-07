Lauftreff Bliesmengen-Bolchen : Auch der Lauftreff macht Angebote zum Programm „Fit & Vital“

Bliesmengen-Bolchen Nach den Corona-Lockerungen nimmt auch der Lauftreff Bliesmengen-Bolchen wieder Fahrt auf. Er bietet nach den Sommerferien ein vielseitiges Bewegungsprogramm zum Mitmachen, Kennenlernen und Ausprobieren an.

„Für viele Vereinsmitglieder war die Zeit der Ausgangsbeschränkungen eine große soziale Herausforderung. Den Menschen fehlten die regelmäßigen Übungsstunden ganz besonders. Wir machen hier nicht nur etwas für unsere Fitness, sondern wir pflegen auch das Miteinander, das Eingebundensein in die Gruppe“, so Lauftreff-Vorsitzender Bernhard Mischo.. Das sei für die Gesundheit mindestens genauso wichtig wie die Bewegung Damit die Bewegungsprogramme starten konnten, haben die Übungsleiter des Vereins in den vergangenen Wochen unter Berücksichtigung der allgemeinen Corona-Regeln verantwortungsvoll ihre Konzepte für die Angebote erarbeitet.

Passend zur Sommerzeit bietet der Lauftreff Bliesmengen-Bolchen momentan das Outdoor-Programm Laufen, Walking und Nordic Walking an. Jeweils dienstags um 19 Uhr, samstags um 15.30 Uhr , am Donnerstagvormittag um 9 Uhr ist nur Walking und Nordic Walking. Treffpunkt ist jeweils am Waldparkplatz Buchholz zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim am Ausgangspunkt des Natur Fitness. Park Mandelbachtal-Gräfinthal. Die Angebote sind kostenfreie Schnupperangebote und für alle Generationen geeignet.