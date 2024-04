Gemeinderat Mandelbachtal beschließt Neubau Kulturbau bei sechs Millionen gedeckelt

Bei der nun zugesagten Förderung mussten die zuletzt auf rund 8,2 Millionen Euro taxierten Kosten reduziert werden. Einsparen, so erklärte Architekt Thomas Hepp, müsse man an Fläche (die immer noch rund zehn Prozent über der im Saal Niederländer wäre), aber auch an den Standards. Die von ihm vorgelegte „Kostenidee“ sei eine Richtschnur für endgültige Planungen. Dabei könne noch vieles geändert werden, wie erst am Ende der turbulenten Sitzung klar wurde.