Geh- und Radweg im Mandelbachtal : Neuer Radweg soll verbinden

Mandelbachtal Ein Radweg soll das Gewerbegebiet Große Heide in Erfweiler-Ehlingen mit Ormesheim und Ommersheim verbinden.

Die L237 zwischen der Ormesheimer Gipsgrube und dem Gewerbegebiet Große Heide in Erfweiler-Ehlingen wird einen Geh- und Radweg bekommen. Auch Ommersheim wird angebunden. Aktuell fehlt diese Verbindung, Radfahrer müssen die Landstraße benutzen, wenn sie das Gewerbegebiet erreichen wollen, was durch die geringe Fahrbahnbreite mit Risiken verbunden ist. Für Fußgänger bleibt sogar nur der unbefestigte Fahrbahnrand. „Wir haben jetzt Grünes Licht für die Maßnahme. Die Grundstücksbesitzer wurden angeschrieben und über die Pläne in Kenntnis gesetzt“, sagt Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD).