Fräs- und Asphaltierungsarbeiten : Straße „Am Mühlgraben“ wird gesperrt

In Homburg gibt es Einschränkungen für den Verkehr durch eine weitere Baustelle. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Homburg Mit Baustellen haben Autofahrer in Homburg und den Stadtteilen derzeit an einigen Stellen zu kämpfen: von Jägersburg bis zur Autobahnauffahrt auf die A 6. Nun kommt eine weitere in der Innenstadt hinzu, wenn auch zeitlich begrenzt.