Vor allem südliche Stadtteile sind betroffen : Eichenprozessionsspinner breitet sich in Homburg aus

Homburg Vor rund zwei Monaten war es in der Stadt in puncto Eichenprozessionsspinner noch ruhig . Das hat sich nun geändert. Kürzlich tauchten die typischen Gespinste etwa auf dem auf.

Besonders verbreitet seien die Raupen derzeit im südlichen Homburg, sagt Volker Willig von der städtischen Grünflächenabteilung. Damit sind Einöd, Schwarzenbach, Schwarzenacker, Ingweiler, Wörschweiler im Moment noch stärker betroffen. Einen Befall habe man etwa am Radweg in Wörschweiler festgestellt: zwischen dem Ort und der Brücke über die Blies. Stark befallen seien die Eichen am Sportplatz Wacken in Schwarzenbach. Hier habe der Verein auch einen Abschnitt mit Flatterband abgesperrt. In Bruchhof und Beeden gebe es ebenfalls Flächen, wo man die Raupen an Bäumen gefunden habe. Weniger Ärger habe man dagegen derzeit noch im Norden der Stadt, aber da kämen die Eichenprozessionsspinner mit Sicherheit auch irgendwann an. Sie verbreiteten sich dabei immer von wärmeren Ecken aus in die anderen Gebiete. Wenn sie beispielsweise in Gersheim/Reinheim auftauchten, dann könne man damit rechnen, dass sie in ein paar Wochen auch „bei uns sind“, so Willig. Grundsätzlich dauere die „Saison“ so lange, bis sich die Raupe zum Falter weiterentwickelt habe. Allerdings blieben Hüllen der Raupen und Nester zurück, man finde sogar noch welche vom vergangenen Jahr. Auch diese könnten noch gefährlich sein. So habe man beispielsweise einmal vor dem Kinder- und Familienfest im Stadtpark Bäume von den Nestern befreit. Allerdings mussten diese dann dennoch weiter abgesperrt bleiben, da immer einzelne Härchen zurückbleiben könnten.