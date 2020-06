Lockerungen wegen niedriger Fallzahlen : Rathaus Homburg kehrt ab Montag zum Normalbetrieb zurück

Homburg Freier Zugang ist dann wieder möglich. Terminvergabe für viele Ämter bleibt aber.

Die Stadtverwaltung Homburg kehrt am kommenden Montag, 22. Juni, im Rathaus weitgehend zum früheren Betrieb zurück. Wie die Pressestelle weiter mitteilt, müssen aber einige Vorgehensweisen aufgrund des Umgangs mit dem Coronavirus weiterhin beachtet werden. Außerdem wird die Terminvergabe, die sich in den vergangenen Wochen bewährt und zu und einem deutlichen Abbau der Wartezeiten geführt habe, in mehreren Ämtern weiterhin praktiziert.