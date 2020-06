Über 200 Einkaufsfahrten organisiert : Hilfsprojekt des FC Homburg läuft diese Woche aus

Homburg Der Bedarf besteht nun nicht mehr. In der Hochphase der Pandemie wurden fast 200 Einsätze gefahren.

Am 20. März hatte Fußball-Regionalligist FC Homburg gemeinsam mit seinem Hauptsponsor Dr. Theiss Naturwaren das Projekt „FC 08 Homburg hilft“ gestartet. In der Laufzeit von drei Monaten haben die Mitarbeiter des Vereins knapp 200 Einsätze logistisch organisiert und/oder an andere offizielle Stellen weitergeleitet (wir berichteten). Die Einkaufsfahrten hätten Mitarbeiter der Firma Theiss ausgeführt. Zufrieden mit dem Ergebnis zeigen sich beide Akteure des temporär angelegten Projektes. In der Hochzeit der Pandemie sei die Projektidee für viele Menschen ein Rettungsanker gewesen – darüber seien sich beide Partner einig. Dieses Hilfsprojekt läuft jetzt in dieser Woche aus, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung weiter.