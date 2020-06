Ausbau der Abfahrt Homburg : Weitere Sperrungen am A6-Anschluss Homburg

So soll die A6-Abfahrt Homburg (aus Richtung Homburg gesehen) nach der Baumaßnahme ausschauen: das dritte Ohr ist vorne rechts. Die Arbeiten laufen und es gibt auch Sperrungen. Foto: Landesbetrieb für Straßenbau Saarland

Homburg Am A6-Anschluss Homburg laufen die Bauarbeiten am dritten Ohr. Und diese gehen nun in eine neue Phase, was auch neue Sperrungen mit sich bringt. Am Donnerstag, 18. Juni, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hier, um hier weiter arbeiten zu können, auch die Abfahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken sperren, teilen Stadtverwaltung und LfS mit.

Komplett offen ist der Anschluss ohnehin nicht: Es gelten auch jetzt schon Sperrungen.

Ab 18 Juni sind dann aber Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt. Wer dann aus Richtung Mannheim anfährt, wird in einer Art Schleife über das Autobahnkreuz Neunkirchen, dann von hier über die A 6 zurück zur Abfahrt Homburg geführt. Der auffahrende Verkehr in Richtung Saarbrücken wird weiterhin über die A 6 und die Ausfahrt Waldmohr umgeleitet. Der LfS rechnet mit Verkehrsstörungen. Wer also hier entlang kommt, der sollte sich darauf einstellen und mehr Zeit für die Umleitung einplanen. Behinderungen wird es dann auch in den weiteren Bauphasen geben,. welche das sind, darüber will der LfS jeweils aktuell berichten, denn es hängt auch vom Wetter ab, wie schnell man voran kommt. Bislang sind die abschließenden Arbeiten für November 2021 angesetzt.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme beziffern sich auf 20 Millionen Euro einschließlich des Baus des Mitfahrerparkplatzes, der Herstellung und des Rückbaus eines provisorischen Parkplatzes, sowie der Grundsanierung der A 6 und der Sanierung der B 423, hieß es vom LfS.