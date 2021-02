Verursacher unter Alkoholeinfluss : Frau bei Unfall in Homubrg verletzt

Eine Frau hat sich bei einem Unfall in Homburg Verletzungen zugezogen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg Eine Frau ist am Mittwochmorgen, 17. Februar, 8.46 Uhr, bei einem Unfall an der Kreuzung Kaiserstraße / Bexbacher Straße in Homburg leicht verletzt worden. Hintergrund war offenbar, dass eine rote Ampel übersehen wurde, hieß es weiter von der Polizei.

Dort sei ein schwarzer Audi A3 mit dem grauen VW Golf der Frau zusammengestoßen. Da vermutet wurde, dass der Unfall-Verursacher Alkohol getrunken hatte, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden, auch der Führerschein wurde sichergestellt.