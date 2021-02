Polizei sucht Zeugen : Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

In Niederbexbach wurde ein Fußgänger angefahren. Foto: dpa/Stefan Puchner

Niederbexbach (red) Ein 56 Jahre alter Fußgänger ist in Niederbexbach im Einmündungsbereich „Bliestalstraße/Am Kirchberg“ angefahren und dadurch leicht verletzt worden. Wie die Polizei zu dem Unfall am Donnerstag, 28. Januar, gegen 14.40 Uhr weiter mitteilt, soll der 32-jährige Verursacher den Fußgänger beim Einbiegen in die Bliestalstraße übersehen haben und dadurch mit dem Mann kollidiert sein.

Der Fußgänger wurde mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Nun werden Zeugen gesucht.