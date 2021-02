Nach Untreue-Urteil gegen Homburgs OB : CDU fordert Rücktritt von Schneidewind

Rüdiger Schneidewind wurde im Januar vom Landgericht wegen Untreue im Amt verurteilt. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Homburger Parteien haben sich mit der Bewertung der Detektivaffäre rund um den derzeit suspendierten Oberbürgermeister lange zurückgehalten – auch die CDU. Nun fordern die Christdemokraten, dass der im Untreue-Prozess verurteilte Verwaltungschef endlich Konsequenzen zieht.

Zum ersten Mal nach dem neuerlichen Untreue-Urteil gegen den seit zwei Jahren suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (52, SPD) werden offiziell Rücktrittsforderungen laut. Die CDU Homburg fordert in einer Pressemitteilung ein Ende der Hängepartie an der Stadtspitze. In einer vom Fraktionsvorsitzenden der CDU, Stefan Mörsdorf, und dem Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes, Markus Uhl, unterzeichneten Schreibens heißt es: „Die Detektivaffäre um Rüdiger Schneidewind beschäftigt unsere Stadt seit mittlerweile mehr als fünf Jahren. Das Ansehen von Homburg, aber auch das der Kommunalpolitik haben darunter massiv gelitten. Wir haben als CDU Homburg bereits erklärt, dass für uns aufgrund des erlittenen Vertrauensverlusts eine Rückkehr von Rüdiger Scheidewind in das Amt des Oberbürgermeisters nicht vorstellbar und auch nicht zumutbar ist.“ Bürgermeister Michael Forster führe die Stadt „sehr kompetent und erfolgreich“, er habe dabei zusätzlich noch die Aufgaben des seit mittlerweile zwei Jahren suspendierten Oberbürgermeisters übernommen und somit in dieser schwierigen Zeit die beiden wichtigsten Funktionen innerhalb der Stadtführung gleichzeitig ausgefüllt. Aber trotz dieser Doppelbelastung habe Forster wichtige Zukunftsprojekte für die Stadt auf den Weg gebracht.

Dabei habe er die richtigen Maßnahmen getroffen, um die notwendigen Konsequenzen aus der Vergangenheit zu ziehen. Die Stadtverwaltung, insbesondere das Bauamt, sei neu strukturiert und organisiert worden, neue Prozesse und Kontrollmechanismen sorgten für mehr Transparenz und höhere Rechtssicherheit – auch mit dem Ziel, die Missstände der Vergangenheit aufzuklären und aufzuarbeiten, heißt es weiter.

Eine große Mehrheit der Mitglieder des Homburger Stadtrates habe sich wegen der bislang unklaren Sachlage diverser früherer Bauprojekte aus nachvollziehbaren Gründen dazu entschlossen, zur Aufklärung die Ermittlungsbehörden einzuschalten. „Diese nach allen demokratischen Regeln erfolgte Entscheidung der Rastmitglieder mag zwar hinterfragt und kritisiert werden, ist jedoch ohne Wenn und Aber zu respektieren“, so die CDU-Spitze weiter. In diesem Zusammenhang erkenne die CDU auch ausdrücklich die Arbeit und das Engagement des ganz überwiegenden Teils der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an und halte es nicht für angebracht, sie im Zuge der Aufklärung der Missstände unter Generalverdacht zu stellen.

Seit Kurzem liege nun das zweite Urteil im Strafprozess gegen Rüdiger Schneidewind vor. „Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben erneut Revision gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof eingelegt. Homburg droht damit eine weitere Verlängerung der elenden Hängepartie an der Stadtspitze. Für uns ist daher klar, dass diese seit Jahren andauernde und schier nicht enden wollende Ungewissheit für die Stadt nun beendet werden muss.“ Homburg brauche klare Verhältnisse an der Stadtspitze, denn die vor Homburg liegenden Herausforderungen seien zu groß, als dass sie weiterhin über einen längeren Zeitraum zusätzlich kommissarisch erledigt werden könnten. Nach Auffassung der Christdemokraten sei nun Rüdiger Schneidewind am Zug, „weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden, wenn ihm Homburg ebenso am Herzen liegt. Wir fordern ihn deshalb auf, die dazu notwendigen Konsequenzen zu ziehen und – wie im Kommunalrecht geregelt – durch eigenen Antrag aus besonderem Grund seine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen, um den längst fälligen Neuanfang in Homburg zu ermöglichen“.