Zusammenstoß in Ortsmitte von Einöd : Mann (64) bei Unfall in Homburg-Einöd schwer verletzt

In der Hauptstraße in Homburg-Einöd ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Foto: BeckerBredel

Einöd Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag in Einöd ein Mann schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr in der Hauptstraße (L 110) in Höhe der Einmündung Webenheimer Straße.

Ein 64-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes C 180 die Hauptstraße aus Richtung Homburger Straße (B 423) in Richtung Zweibrücken. An der Einmündung Hauptstraße/Webenheimer Straße bog ein BMW-Fahrer, der die Webenheimer Straße aus Richtung Webenheim befuhr, nach links in die Hauptstraße ein. Hierbei missachtete der 29-jährige Fahrer des BMW nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des von links kommenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 64-jährige Mercedes-Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle musste aufgrund der Unfallaufnahme und den Rettungsarbeiten für eine Dauer von etwa eindreiviertel Stunden komplett gesperrt werden. Rund um die Ortslage Einöd kam es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen.