Feuerwehr : Homburger Wehr war letzte Woche drei Mal im Einsatz

Homburg Die Feuerwehr Homburg musste in der vergangenen Woche zu lediglich drei Einsätzen ausrücken. Am Mittwochvormittag wurde eine unklare Geruchsbelästigung gemeldet. Da dies auch ausströmendes Gas gewesen sein könnte, waren auch die Stadtwerke vor Ort.

Am Freitagmorgen fiel in der Neuen Industriestraße ein Baum um. Dieser landete zum Teil auf dem Gehweg, aber auch auf einem geparkten Fahrzeug. Mit der Motorsäge war der Baum in rund 30 Minuten entfernt, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr weiter.