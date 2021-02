Corona-Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Sieben neue Coronafälle, Inzidenz über 100

Homburg/Bexbach/Kirkel Sieben Corona-Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Montag für den Saarpfalz-Kreis, fünf davon in Homburg und jeweils eine in Blieskastel und St. Ingbert. Damit sind nun 147 Menschen aktiv infiziert.

Auch über das Wochenende hatte es weitere neue Coronafälle im Saarpfalz-Kreis gegeben, insgesamt waren es 35. 17 Neu-Infektionen wurden am Samstag bekannt, 18 am Sonntag. Zwei weitere Patienten, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind am Wochenende verstorben. Als aktuell infiziert galten da 157 Menschen (Freitag: 164). Am Sonntagabend wurden 38 Corona-Patienten in einer Klinik behandelt. Die Inzidenz lag da bei 102,26 (Freitag: 99,4). Die meisten Corona-Neuinfektionen, insgesamt 11, am Samstag und Sonntag gab es in Homburg, neun wurden in St. Ingbert bekannt, fünf in Mandelbachtal, je drei in Blieskastel und Kirkel, jeweils zwei in Bexbach und Gersheim.