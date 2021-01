Unfälle im Regionalverband : Polizei fahndet nach Unfallfahrern

Am Wochenende sind mehrere Autofahrer auf dem Schaden sitzengeblieben, den Unbekannte an ihren Autos verursacht haben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Regionalverband Gleich mehrere Unbekannte versuchen sich vor den Konsequenzen zu drücken.

An diesem Wochenende haben gleich mehrere Fahrer ihr Glück darin gesucht, sich unbehelligt zurückzuziehen, nachdem sie einen Unfall versucht hatten. Der erste Fall ereignete sich am Samstag, 30. Januar, um 21 Uhr in Saarbrücken. Dort kam es in Höhe der Kreuzung Zur Ostspange/Am Römerkastel in Richtung Scheidt zu einem Unfall, wobei der Fahrer eines 3er-BMWs dem spontanen Fahrstreifelwechsel des Fahrers eines grauen VW Golfs ausweichen musste und dadurch mit dem Auflieger eines Lasters kollidierte. Ohne anzuhalten und sich weiter um den Vorfall zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des grauen VW Golfs in Fahrtrichtung Scheidt. Verletzt wurde niemand, aber am BMW entstand erheblicher Schaden, meldet die Polizei, die sowohl den Lkw-Fahrer, dessen Lastwagen durch die Kollision mit dem BMW nicht beschädigt wurde, als auch Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer des VW Golfs machen können, sich bei ihr zu melden unter Tel. (0681) 9321-233.

Ebenso sucht die Polizei Völklingen nach einem Unfallflüchtigen, nachdem es auf dem Kaufland-Parkplatz in Wehrden zu einem Unfall kam. Der Unbekannte kollidierte mit seinem Wagen am Samstag, 30. Januar, zwischen 13 und 13.10 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit dem Auto einer 56-Jährigen, kümmerte sich aber nicht um den Schaden und verschwand. Wer Hinweise zu der Sache geben kann, ruft bitte die Tel. (06898) 2020 an.

Das Gleiche gilt auch im Fall eines Unfallfahrers vom Freitag, 29. Januar. Der Unbekannte beschädigte, vermutlich auch beim Ausparken, zwischen 14.50 und 15.20 Uhr im Globus-Parkhaus in der Rathaus­straße in Völklingen den Ford Focus eines 26-Jährigen und war nicht mehr gesehen. Wer diesen Unfall beobachtet hat und etwas dazu sagen kann, wählt auch die Tel. (06898) 2020 der PI Völkingen.

Das Ein- oder das Ausparken ist auch einem unbekannten Fahrer in Riegelsberg nicht gelungen. Wie die Polizei mitteilt, ist er oder sie am Freitag, 29. Januar, mit seinem Wagen mit dem geparkten BWM einer 53-jährigen Frau zusammengekracht. Danach drückte er unverrichteter Dinge aufs Gaspedal und verschwand. Da dieser Fall auch in die Zuständigkeit der Polizei Völklingen fällt, können Zeugen bitte auch hier die Tel. (06898) 2020 anrufen.