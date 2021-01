Vorfall am Saarbrücker Hauptbahnhof : Bewaffneter Mann bleibt verschwunden

Vorfall am Saarbrücker Hauptbahnhof

Am Donnerstag musste die Bundespolizei für eine Dreiviertelstunde den Eurobahnhof in Saarbrücken komplett absperren, weil dort ein bewaffneter Mann herumlief. Foto: dpa/Patrick Seeger

Saarbrücken Am Donnerstag, 28. Januar, hat ein Zeuge einen Mann der Polizei gemeldet, der mit einer Pistole in der Hand auf Bahnsteig Fünf im Hauptbahnhof auf einen Zug wartete.

Auch einen Tag nach dem Alarm wegen eines bewaffneten Mannes, den ein Zeuge am Donnerstag, 28. Januar, auf Bahnsteig 5 des Eurobahnhofes in Saarbrücken gesehen hatte, bleibt der Unbekannte verschwunden. Um 16.10 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie der Mann mit einer Kurzwaffe herumfuchtelte, und wählte die 110, wo die Beamten sofort die Bundespolizei alamierten. Die Polizei hat den Zeugen gezielt befragt und kann deshalb mit Sicherheit sagen, dass es sich wohl um eine Automatikwaffe handelte, also um eine Art Pistole.