Betrügerin scheitert an drei Zweibrücker Seniorinnen : Schlag ins Wasser für unbekannte Enkeltrick-Anruferin

Die Enkeltrick-Anruferin (Symbolbild) sprach akzentfrei hochdeutsch. Foto: picture alliance / dpa/Jan-Philipp Strobel

Zweibrücken In drei Fällen scheiterte eine junge unbekannte Telefon-Betrügerin, die akzentfrei hochdeutsch spricht, am Donnerstagnachmittag an aufmerksamen Zweibrücker Seniorinnen: Die Unbekannte rief zwischen 15 und 16.30 Uhr bei einer 94-jährigen, einer 80-jährigen und einer 76-jährigen Frau an und versuchte ihre Gesprächspartnerinnen dazu zu bewegen, zu raten wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

Die drei Zweibrückerinnen erkannten das Vorhaben der Unbekannten und gaben zu erkennen, dass sie deren Absicht durchschaut hätten. In einem Fall beendete die Unbekannte das Gespräch, in den beiden anderen Fällen legten die Zweibrücker Seniorinnen auf. So konnte die unbekannte Anruferin ihren nächsten Schachzug, nämlich zur Abwendung einer angeblich akuten Notlage die Frauen nach Bargeld oder Wertsachen zu fragen, nicht vollziehen. Zu einem Schaden kam es somit in keinem der drei Fälle, berichtet die Polizei.