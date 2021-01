Hubschrauber im Einsatz : Der Saarbrücker Stadtwald wird gekalkt

Saarbrücken Einsatz soll Ökosystem stabilisieren und Grundwasser schützen. Absperrungen werden am 1. Februar aufgestellt.

Bundesweit ist seit Jahren eine Übersäuerung des Bodens zu beobachten. Ursachen sind Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Luftverschmutzung. Ein übermäßig saurer Waldboden gefährdet nicht nur die Wurzeln der Bäume, sondern auch die Qualität des Trinkwassers. Der Einsatz von Kalk soll das Ökosystem stabilisieren und die Vitalität der heimischen Wälder verbessern. Außerdem sollen so Quell- und Grundwasser besser vor Schwermetall und Aluminium geschützt werden.

Das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe der Stadt Saarbrücken weist darauf hin, dass ab Montag, 1. Februar, Kalk im Stadtwald eingesetzt wird – und zwar in den Waldgebieten vom Schwarzenberghang Richtung Meerwiesertalweg und Am Homburg Richtung Jägersfreude und Dreibannstein. Auch der Wald vom Messegelände bis zur französischen Grenze Richtung Gersweiler ist betroffen.

Die Arbeiten beginnen mit dem Einrichten der Baustellen am Montag, 1. Februar. Dann werden Absperrungen aufgestellt und der Kalk zu den Lagerflächen im Wald geliefert. Ab Dienstag, 2. Februar, soll die Kalkung mit einem Hubschrauber im Waldgebiet Am Homburg und einem zweiten Hubschrauber in der Nähe des Messegeländes erfolgen. Mit rund 675 Hektar wird etwa ein Drittel der Stadtwaldfläche gekalkt. Dabei kommen drei Tonnen Magnesiumkalk als gemahlenes Siebmaterial pro Hektar zum Einsatz.