Katalysator geklaut : Polizei schnappt Diebe in Völklingen kurz nach der Tat

Völklingen Die beiden Männer hatten sich an einem geparkten VW Polo zu schaffen gemacht.

Die Polizei Völklingen hat am Donnerstag, 28. Januar, zwei Diebe geschnappt. Die beiden Männer, 29 und 39 Jahre alt, hatten kurz zuvor, um 0.30 Uhr, in der Hofstraße in der Hüttenstadt einen geparkten VW Polo aufgebockt und den Katalysator rausgeschnitten. Laut Polizei bekamen das aber Zeugen mit, die sofort die Beamten informierten. Wenig später konnten diese dann die beiden Diebe in ihrem schwarzen BWM ein paar Straßen weiter stellen.