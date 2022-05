Schnelles Internet in Homburg : Bald schnelles Internet für die Homburger Schulen

Der Schulunterricht wird auch in den Homburger Einrichtungen mit dem Anschluss ans Glasfasernetz digitaler. Foto: dpa/Arne Dedert

Homburg/Einöd Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“ hat in der Kreisstadt begonnen. Der Startschuss fiel in der Grundschule Einöd.

Die Inexio/Deutsche Glasfaser hat zum Wochenstart im Zuge der Maßnahme „Gigabitpakt Schulen Saar“ mit dem Anschluss der Schulen im Homburger Stadtgebiet an das Glasfasernetz begonnen. Der Startschuss für das Projekt fiel am Montag an der Grundschule Einöd (wir berichteten).

Der Anschluss an das Glasfasernetz ermöglicht eine schnelle Netzversorgung für eine zukunftsfähige und moderne Gestaltung des Schulunterrichtes und des Bildungsangebotes in der Kreisstadt. Es werden 15 Schulstandorte im Stadtgebiet Homburg für die kommenden digitalen Anforderungen ausgerichtet und an die Netzversorgung angebunden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Der „Gigabitpakt Schulen Saar“ ergänzt den Digitalpakt Schule, der ebenfalls aktuell in der Kreisstadt Homburg umgesetzt wird. Durch diesen wird die digitale Ausstattung innerhalb der Schule gefördert, die für digitale Unterrichtskonzepte benötigt werden. Der Standort Grundschule Homburg-Einöd wird hierbei als erste Schule im Projektgebiet Homburg angebunden. In diesem Zuge sind umfangreichere Tiefbauarbeiten notwendig, die sich von der Grundschule aus über Im Wieschen, Eichendorffstraße, Heinrich-Spoerl-Straße, Fontanestraße, Waldweg in Richtung Schlangenhöhler Weg und auf den Schlangenhöhler Weg bis zum Anschluss-Kasten an der B 423 erstrecken. Gearbeitet wird weitgehend im Gehwegbereich im Rahmen einer Wanderbaustelle.