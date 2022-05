Einsatz in Homburg : Schwerste jemals in Homburg gefundene Fliegerbombe entschärft (mit Bildergalerie)

Foto: Thorsten Wolf 6 Bilder Fliegerbombe in Homburg

In Homburg ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Es ist der schwerste jemals in Homburg gemachte Fund einer solchen Bombe. Am Sonntag stand die Entschärfung an.