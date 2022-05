Seit längerem keine regulären Konzerte mehr : Stille, wo einst Musiker rockten: Wie soll es mit dem Musikpark in Homburg weitergehen?

Der Musikpark Homburg kann derzeit nicht als regulärer Veranstaltungsort genutzt werden. Foto: Thorsten Wolf

Homburg In dem Gebäude gibt es seit längerem keine regulären Konzerte mehr. Um diese wieder aufleben zu lassen, müssten einige Auflagen erfüllt werden. Was will die Stadt Homburg mit dem Bau anfangen?