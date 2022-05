Start in der Kreisstadt : Startschuss für Gigabit-Ausbau in Merzig

Vor der Stadthalle Merzig(von links nach rechts): Jens-Olaf Berwig (Glasfaser Plus), Landrätin Daniela Schlegel-Fredrich, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Bürgermeister Marcus Hoffeld, Meyke Florl, Thomas Müller, Felix Schrickel (alle drei Deutsche Telekom), Bruno Stolz (Glasfaser Plus). Foto: Deutsche Telekom/Gerd Schäfer

Merzig Die Glasfaser Plus GmbH will bis zum zweiten Quartal den Großteil der Kreisstadt an das superschnelle Internet angeschlossen haben.