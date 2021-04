Corona-Notbremse und zusätzliches Alkoholverbot am Feiertag : Inzidenz über 100, strengere Regeln am 1. Mai

In der Corona-Pandemie bleibt die Inzidenz im Saarpfalz-Kreis auch am Mittwoch über der 100er Marke. Foto: ZB/Hendrik Schmidt

Homburg/Bexbach/Kirkel Im Saarpfalz-Kreis gilt ab diesem Donnerstag die Bundes-Notbremse. Die dafür maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bleibt weiter über der 100er Marke – so wie schon am Sonntag (113,2), Montag (111,8) und Dienstag (113,9).

Am Mittwochmorgen gab das Robert-Koch-Institut, dessen Zahlen nun maßgeblich sind, diese mit 107,6 an.

Das Kreis- Gesundheitsamt meldete am Nachmittag 29 neue Coronafälle, 11 davon wurden in Homburg bekannt, sechs waren es in Bexbach, je vier in Kirkel und St. Ingbert. In Blieskastel gab es drei neue Positivtests, in Gersheim einen, in Mandelbach wurden keine weiteren Neu-Infektionen bekannt. Als akut infiziert gelten kreisweit 282 Personen, 24 davon werden in einer Klinik behandelt.

Das Ordnungsamt der Stadt Homburg verschärft mit Blick auf den Feiertag 1. Mai am Samstag die Corona-Regeln an bestimmten Stellen in der Stadt weiter und kündigt Kontrollen an. Zudem bittet die Verwaltung dringend darum, sich an die Vorgaben der Notbremse zu halten: Diese sehen unter anderem vor, dass sich sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum lediglich ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen darf, einzuhalten seien dabei Abstands- und Hygienegebote. Die Gastronomie ist geschlossen, ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre.

Erweitert wird dies noch durch eine Allgemeinverfügung der Stadt Homburg. Darin wird für den 1. Mai ein Alkoholverbot am Jägersburger Weiher, im Stadtpark sowie auf dem Schlossberg ausgesprochen. Auf Letzterem gilt sowieso bereits eine Verfügung, die zum Tragen einer Schutzmaske verpflichtet, Alkohol zu konsumieren, ist zwischen 19 und 5 Uhr ohnehin bereits untersagt, was nun also am 1. Mai ausgedehnt wird.