Saarland-Modell vorerst gestoppt : Ab Donnerstag gilt im Saarpfalz-Kreis die Notbremse

Ab Sonntag greift auch im Saarpfalz-Kreis die Bundes-Notbremse. Die Außengastronomie muss dann wieder schließen, zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Homburg/Bexbach/Kirkel Nach drei Tagen mit einer Corona-Inzidenz über der 100er Marke gelten im gesamten Saarpfalz-Kreis nun ab Donnerstag, 29. April, die strengeren Regeln der Bundes-Notbremse. Das Saarland-Modell ist damit erst einmal auch hier ausgebremst – wie in allen übrigen Kreisen.

Das Robert-Koch-Institut – und nur dessen Zahlen sind dafür maßgeblich – hatte am Dienstagmorgen eine Inzidenz von 113,9 gemeldet. Am Sonntag lag der Kreis bei 113,2 und am Montag bei 111,8. Damit greifen massive Einschränkungen, das sind beispielsweise nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr, private Treffen sind auf einen Haushalt und eine weitere Person beschränkt, die Außengastronomie muss ebenso schließen wie Freizeiteinrichtungen. Einkaufen ist mit Negativtest und Termin aber weiter möglich, erst ab einer Inzidenz von 150 an drei aufeinander folgenden Tagen ist nur noch das Bestellen und Abholen gestattet. Ausgenommen sind weiterhin Lebensmittelgeschäfte.

Landrat Theophil Gallo unterstrich: „Wenn wir nun als letzter Landkreis im Saarland die Notbremse ziehen müssen, so war dies nur eine Frage der Zeit, die Entwicklung der vergangenen Woche hat leider nichts anderes erwarten lassen. Wie lange wir nun diese Situation haben werden“, lasse sich nicht voraussagen. Er wünsche sich „trotz der Widrigkeiten und Einschränkungen, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Notwendigkeit der Maßnahme akzeptieren, an einem Strang ziehen und sich an die verschärften Schutzregeln halten, auch wenn sie für den einen oder anderen nicht mehr logisch oder nachvollziehbar erscheinen.“

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstagnachmittag kreisweit 23 neue Coronafälle, die meisten davon, 11, wurden in St. Ingbert bekannt. Als aktuell infiziert gelten 257 Patienten, 23 davon werden in einer Klinik behandelt.