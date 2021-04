Pflegetag am Uniklinikum : Pflegetag kommt diesmal per Computer

Homburg Schüler, die sich für eine Arbeit am Uniklinikum interessieren, können sich am Freitag informieren. Neurochirurgie macht den Anfang.

Pflegeberufe haben ganz viel mit Menschen zu tun. Das macht den Beruf für viele Schulabgänger so attraktiv, denn sie wollen genaus das: sich im späteren Beruf um Menschen kümmern. Doch gerade in Corona-Zeiten fallen die üblichen Info-Tage für künftige Pflegerinnen und Pfleger mit persönlicher Präsenz flach. Es geht nun mal nur digital. Und so haben sich die verschiedenen Abteilungen viel Mühe gemacht, um den künftigen Kollegen auch via Computerbildschirm den Pflegeberuf schmackhaft zu machen.

Pflegeberufe sind anspruchsvoll und interessant. Hier in der Chirurgie, das ist Teamarbeit gefragt. Foto: dpa/Christian Charisius

Und so startet ab Freitag, 30. April, das Universitätsklinikum des Saarlandes erstmals die Digitalen Infotage für Pflegefachkräfte. Zum Auftakt der Reihe stellen sich an diesem Tag von 13 bis 15 Uhr die Teams des Neurozentrums vor. Alle Interessierten können dann die vielleicht zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sowie den potenziellen Arbeitsplatz kennenlernen. Eine Teilnahme ist in der Regel mit allen internetfähigen Geräten über die Plattform Microsoft Teams möglich.

Info Man kann sich hier einwählen zur Teilnahme Den Zugangslink zur jeweiligen Veranstaltung und zu allen aktuellen Informationen rund um die Arbeit am Uniklinikum finden künftige Pflegefachkräfte auf www.uks.eu/infotagpflege. Zusätzliche Digitale Infotage, jeweils von 13 bis 15 Uhr finden wie folgt statt: 12. Mai: Themenschwerpunkt: Intensivmedizin, 1. Juni: Themenschwerpunkt: Innere Medizin, 30. Juli: Themenschwerpunkt: Chirurgie

„Das Universitätsklinikum bietet Pflegefachkräften attraktive Stellen“, erklärt Personalchef Christian Müller. „Wir wollen daher allen Interessierten während der Pandemie, aber auch darüber hinaus, die Möglichkeit geben, sich online über die verschiedenen Fachbereiche und Einsatzmöglichkeiten zu informieren.“

Mit den Digitalen Infotagen für Pflegefachkräfte stellen sich nun unterschiedliche Stationen vor und bieten somit die Gelegenheit, künftige Kolleginnen und Kollegen vorab kennenzulernen. Denn bei der Stellensuche kommen meist ganz konkrete Fragen auf, die in einem normalen Vorstellungsgespräch nur teilweise beantwortet werden können: Wie sind die Kolleginnen und Kollegen? Was sind meine Aufgaben? Wie sieht der Arbeitsplatz aus? „Und genau das wollen wir zeigen: das tolle Team, die spannenden Aufgaben im hochschulmedizinischen Umfeld und die wichtigen Details zum späteren Arbeitsplatz“, verspricht Christian Müller.

Neben dem Digitalen Infotag mit den Teams des Neurozentrums wird es in den nächsten Monaten weitere Digitale Infotage für Pflegefachkräfte geben, die ebenfalls jeweils von 13 bis 15 Uhr stattfinden werden:

Am Mittwoch, 12. Mai ist der Themenschwerpunkt die Intensivmedizin, am Dienstag, 1. Juni ist der Themenschwerpunkt: die Innere Medizin und am Freitag, 30. Juli, geht es um die Chirurgie

Alle Digitalen Infotage laufen online über Microsoft Teams. Eine Teilnahme ist in der Regel mit allen internetfähigen Geräten – einem PC, einem Smartphone oder auch einem Tablet – möglich. „Wir hoffen auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Falls jemand lieber den klassischen Weg gehen möchte oder eine Teilnahme am Termin nicht möglich ist, freuen wir uns selbstverständlich immer über motivierte Bewerberinnen und Bewerber, die uns anrufen, eine Nachricht schreiben oder auf sonstigem Weg kontaktieren“, betont Christian Müller.

Auch für Pflegedirektor Wolfgang Klein sind die Digitalen Infotage ein wichtiger Baustein, neue Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit am Uniklinikum zu gewinnen. „Wir möchten mit dem Format auch zeigen, dass das UKS neben dem spannenden Arbeitsbereich und den netten Kolleginnen und Kollegen noch mehr zu bieten hat.“

Die Pflegekräfte in Homburg profitieren von vielen Entwicklungen zur Stärkung der Pflege. Der aktuelle Tarifvertrag habe die Gehaltskonditionen stark verbessert, u.a. durch eine Zulage für Pflegekräfte an Universitätskliniken, betont Müller.