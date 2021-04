Online-Vortrag der Verbraucherzentrale : Welcher Dämmstoff ist der beste fürs Haus?

Homburg/Bexbach/Kirkel Steigende Energiepreise belasten die Verbraucher, da bietet es sich an, sein Haus zu dämmen. Was man dabei beachten sollte, welche Stoffe geeignet sind: Diese Fragen beantwortet ein Experte im Online-Vortrag der Verbraucherzentrale.

Sein Haus richtig zu dämmen, ist eine Sache, die viele auf ihrer Liste haben. Und gerade in Coronazeiten, in denen das Reisen nicht oder eben nur sehr eingeschränkt möglich ist, man zudem viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, haben sich die Menschen auch damit beschäftigt, was man denn am eigenen Zuhause verbessern kann. Beim Thema Wärmedämmung stellte sich aber auch die Frage: Was muss man dabei denn beachten? Antworten könnte am Dienstag, 11. Mai, darauf die Verbraucherzentrale geben. Diese bietet erneut einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Wärmedämmstoffe an. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert inklusive Diskussion bis 19.30 Uhr.