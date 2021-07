Feuerwehr Gersheim : Gersheims Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug

Gersheim 90 Prozent der 320000 Euro Kosten trug der Bund. Zunächst musste aber das Einfahrtstor des Gerätehauses vergrößert werden.

Ein neues Fahrzeug steht im Gersheimer Feuerwehrgerätehaus. Nachdem die alten, das Löschgruppenfahrzeug 8/8 und das Tanklöschfahrzeug 8/18, die beide knapp 30 Jahre alt waren, ausrangiert, beziehungsweise nach Rubenheim „umgezogen“ waren, war Platz für ein großes in Ulm gebautes Magirus-Löschgruppenfahrzeug 20, auf dem zudem noch ein Wassertank mit 2000 Litern angebracht ist. Zudem kann die starke Pumpe, die mit zehn Bar arbeitet, die Drehleiter unterstützen und stellt eine Ergänzung zum in Reinheim stationierten Katastrophenschutzfahrzeug dar. Weitere wichtige Komponenten sind 200 Liter Schaum, der Lichtmast und die dreiteilige Schiebeleiter.

Um jedoch das Fahrzeug in die Garage zu bringen, musste zuvor die Durchfahrtshöhe des Einfahrtstores auf vier Metern erhöht werden. Auch fiel den Umbauarbeiten der seit längerer Zeit nicht mehr genutzte Schlauchturm zum Opfer. „Jedes neue Fahrzeug ist immer ein konstruktiver Beitrag zum besseren Brandschutz,“ äußerte sich Bürgermeister Michael Clivot. Insbesondere sei das neue Fahrzeug ein großer Gewinn, biete es mit anderer Ausstattung auch mehr Möglichkeiten. Doch aus der „eigenen Tasche“ hatte sich die Kommune den fahrbaren Untersatz, der immerhin rund 320000 Euro kostete, nicht leisten können. Der Bund schoss 90 Prozent aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu. Da die Anforderungen immer weiter steigen, eine große Zahl der rund 20 Fahrzeuge innerhalb der zehn Löschbezirke schon älteren Datums sei, müsse der Fuhrpark mittelfristig erneuert werden. In anderen Bereichen, beispielsweise bei den Beschaffungen insgesamt werde eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Blieskastel und Mandelbachtal angestrebt, wie auch bei der Ausrüstung eine engere Abstimmung folgen solle. „Es macht keinen Sinn mehr das alles selbst zu machen,“ so das Gemeindeoberhaupt. Dabei spricht er insbesondere Ausschreibungen, die Wäsche der Einsatzkleidung, aber auch die Kooperation durch die Einrichtung einer gemeinsamen Schlauchwerkstatt an.