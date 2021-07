Rubenheim : 650 Menschen wurden in Rubenheim getestet

DRK-Vorsitzender Friedel Büchle (rechts) gratuliert Patrick Lisbert (Fünfter von rechts) als 600. Getesteter in der Corona-Teststelle gemeinsam mit (von links) Rosario Contino, Bürgermeister Michael Clivot, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, dem Landtagsabgeordneten Esra Limbacher, Gertrud Link, Julia Müller und Egon Braun. Foto: Wolfgang Degott

Rubenheim Patrick Lisbert ließ keinen der vom DRK-Ortsverein angebotenen 17 Termine verstreichen. Die Organisatoren der Teststation erhielten für ihr Engagement viel Lob.

Nach 17 Testtagen seit Anfang März gönnt sich das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rubenheim eine Pause, will seinen Helfern Zeit zum „Regenerieren“ und Durchschnaufen geben. Insgesamt sind, inklusive den wöchentlichen Testungen in der Breitfurter Metzgerei Werth sowie dem Autohaus Bliestal in Mimbach, jeweils freitags zwischen 17 und 19 Uhr rund 650 Menschen auf Corona getestet worden. Vorsitzender Friedel Büchle freut sich darüber, dass dabei kein positiver Befund festgestellt werden musste. An jedem Tag war der Rubenheimer Patrick Lisbert in der Teststation, ließ sich wie seine Frau Sabine im Raum des DRK in der ehemaligen Schule das Stäbchen in die Nase führen und wartete danach wie alle anderen geduldig auf das Ergebnis. Am letzten Testtag wurde er überrascht und als 600. getestete Person geehrt.

„Ich habe mich aus Sicherheitsgründen immer wieder testen lassen, da ich eine große Familie mit fünf Enkelkindern besitze. Keinesfalls will ich jemand anstecken“, so der 63-jährige. Er lobte das Engagement der DRK’ler in seinem Heimatdorf: „Ich finde es klasse, was sie in einer solch kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben“. Darüber hinaus findet er es wichtig, dass weiter getestet wird. Er wird es auf jeden Fall fortsetzen, auch wenn er geimpft ist. „Es ist nicht so, dass eine Impfung vor Infektion schützt, sondern dass damit die der Krankheitsverlauf abgemildert werden,“ so Lisbert.

Friedel Büchle freute sich, dass sein gesamtes Team, zu dem Julia Müller, Getrud Link, Rosario und Vanessa Contino, Egon Braun, Lars Büchle und Jennifer Heubusch gehören, hochmotiviert durchgehalten habe. „Die Stimmung war immer gut, es gab keine Unstimmigkeiten und wir arbeiteten Hand in Hand,“ so Friedel Büchle, der gemeinsam mit Rosario Contino für die Terminvergabe verantwortlich war.

Gersheims Bürgermeister Michael Clivot, der sich wie seine Frau, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, in Rubenheim testen ließ, dankte dem DRK für die unermüdliche Hilfe und dafür, dass es insbesondere in der „Hochzeit“ der Pandemie mitgeholfen habe, in der Gemeinde den Bedarf abzufangen und zu decken. Sie hätten das alles gut organisiert und großartig umgesetzt. Christine Streichert-Clivot ergänzte, dass Kinder und Jugendliche auch dadurch geschützt werden können, wenn sich Erwachsene testen und impfen lassen. Sie hob das Engagement der Rubenheimer Rotkreuzler heraus, denn Freizeit für Mitmenschen zu investieren sei keinesfalls selbstverständlich. Esra Limbacher, der kürzlich für Stefan Pauluhn in den saarländischen Landtag eingezogen ist und selbst als ehrenamtlicher Vorstand in der Johanniter-Unfall-Hilfe im Saarland tätig ist, sprach seine Bewunderung darüber aus, dass das DRK nicht lange geredet, sondern schnell gehandelt und großartiges auf die Beine gestellt habe. Anfangs war der Andrang riesig, wurde in den beiden Öffnungsstunden ununterbrochen getestet, teilweise Überstunden eingelegt. Die Spitze war an einem Tag mit 57 Personen erreicht.