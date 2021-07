Golfclub Katharinenhof Rubenheim : Gäste-Golfer dominierten auf dem Katharinenhof

Rubenheim Drei Bundesländer, zwölf Mannschaften, 90 Golfer – so sahen die Rahmenbedingungen für die Qualifikation zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Jugend beim GC Katharinenhof in Rubenheim aus. Vor zwei Jahren hatte sich das Jugendteam des Bliesgauclubs noch sensationell den Sieg bei der Qualifikation und später den 5. Platz beim Finale geholt.

In der Folge waren einige Topclubs auf Jugendliche vom Katharinenhof aufmerksam geworden und hatten diese verpflichtet. So reichte es diesmal mit Platz 7 nicht für die Qualifikation. Aber das Team von Captain Felix Wittebrock war nach dem Umbruch deutlich verändert und teils mit sehr jungen Spielern angetreten, die noch viele Jahre in der Jugendklasse spielen können. Jugendwart Christian Mudter war durchaus zufrieden mit den gezeigten Leistungen: „Die Abgänge sind nicht so schnell zu kompensieren, insofern hat sich unser Team unter den gegebenen Bedingungen gut geschlagen.“