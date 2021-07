Café Fräulein Ida in Reinheim : Live-Musik im Café Fräulein Ida in Reinheim

Reinheim Am kommenden Samstag, 17.Juli, startet dort eine Reihe von Konzerten verschiedenster Bands.

Das Reinheimer Café Fräulein Ida knüpft an seine frühere Tradition an, kredenzt neben seinen lukullischen Spezialitäten von Juli bis Oktober wieder musikalische Leckerbissen. Den Auftakt besorgt die Band „Blue Alert“, die am Samstag, 17. Juli, während eines lauschigen Sommerabends im schönen Gartencafé ihr Repertoire präsentiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mit dabei ein Bassist, der eigentlich besser kocht, ein Gitarrist, der nix anbrennen lässt, ein Cajonist, der das Ganze mixt sowie eine Sängerin, die alles restlos verputzt. Acht Instrumente und vier Sprachen. Zu hören ist ein kaleidoskopisches Repertoire. Schwer zu beschreiben -vielleicht am besten so: Die Cowboy-Junkies treffen Leonard Cohen und Florence Welch zum Fünf-Uhr-Tee auf dem Pont Mirabeau. Am Samstag, 7. August, folgen alte Bekannte bei Fräulein Ida: „Times & Tales“, die ab 19.30 Uhr ihr neues Album „Cocktails & Rocktales“ vorstellen. Nach den akustisch basierten Alben „GeeBee Island“ und „Love Stories“ hört das Publikum in dieser schwierigen Zeit, in der viele Hürden zu überwinden sind, kraftvolle, mitreißenden Rock-Songs, in denen diesmal die E-Gitarren voll zur Entfaltung kommen. Wie immer verleiht die Individualität eines jeden Bandmitglieds allen Titeln ein hohes Maß an Esprit mit vielen Facetten und Spannung. Als Dritte im bunten Musikreigen reihen sich „Los incompletos“ ein. Am Samstag, 14. August um 19.30 Uhr interpretieren Sängerin Jasmine Poth, Gitarrist und Pianist Helmut Knieling sowie Gitarrist, Sänger und Perkussionist Marcelo Penna bekannte Melodien aus Spanien, Süd- und Mittelamerika, interpretiert in spanischer, portugiesischer und englischer Sprache. Die Musiker holen mit ihren feurigen Rhythmen die sonnenverwöhnte Lebensfreude und das südliche Flair der Urlaubsparadiese nach Reinheim. Es geht fast nichts über ein gutes Gespräch zwischen zwei Frauen, bei duftendem Kaffee und mit Liebe gebackenem Kuchen. Das führen Annika und Birte, die Formation „Slow moon“, nicht nur bei Vollmond auf dem Balkon, sondern auch vor Publikum. Zu hören ist es am Samstag, 28. August, ab 19.30 Uhr. Mit einer Mischung aus eigenen und gecoverten Songs, gefühlvollen Balladen und manchmal auch Kompositionen mit Blick auf das andere Geschlecht erzählen sie sich und dem Publikum aus ihrem Leben. Dabei nutzen sie Gitarren, Klavier und die Verbindung ihrer unterschiedlichen Stimmen. Immer authentisch und lebhaft. Am Sonntag, 3. Oktober, lädt die Inhaberin des Cafés, Rosi Schommers-Kempf, gemeinsam mit „Die Himbis“ zu einer musikalischen Matinee ins Café ein. Ab 11 Uhr verzaubert das saarländische Duo mit seinem Programm „Chansons de Piaf à ZAZ“ den Ort in ein „Café de Paris“. Mit viel Charme und Gefühl, Spaß und Spielfreude präsentieren Désirée Himbert (Gesang, Percussion) und Uwe „Himbi“ Himbert (Gitarre, Gesang) in einem abwechslungsreichen Programm alte und junge Chansons aus 80 Jahren. Die warme, mitreißende Stimme von Désirée Himbert, eingebettet in das facettenreiche Saitenspiel ihres Partners, ist für das französische Chanson wie gemacht. Ihre Konzerte leben von der Nähe zum Publikum und von berührenden Momenten.