Bürgerbus in Gersheim : Gersheim plant weiter den Bürgerbus

Gersheim Die Nahmobilität innerhalb der Gemeinde soll durch das Angebot verbessert werden. Freiwillige Helfer werden gesucht.

Die Planung für den neuen Bürgerbus in der Gemeinde Gersheim geht in die nächste Runde. Die Gemeinde-Verwaltung und die Agentur Landmobil laden gemeinsam in das Kulturhaus ein. Zielgruppe sind jetzt Personen, die selbst aktiv mithelfen möchten“, sagt Bürgermeister Michael Clivot. Start der Veranstaltung ist am Mittwoch, 14. Juli, um 18 Uhr. Den fachlichen Teil übernehmen Holger Jansen und Ralph Hintz von der Agentur Landmobil. Bei der Planungsveranstaltung für den Bürgerbus geht es um die zahlreichen Details, die es bei dem Projekt unbedingt zu beachten gilt. Holger Jansen und Ralph Hintz werden die insgesamt 20 Punkte für die Bürgerbus-Planung mit den Gästen besprechen, verschiedene Optionen vorstellen und gemeinsame Entscheidungen treffen. Erste Zusagen zur ehrenamtlichen Mitarbeit liegen schon vor. Weitere helfende Hände sind willkommen. Im Normalfall beschränkt sich das Engagement auf ein bis zwei halbe Tage pro Monat Fahr- oder Telefondienst.