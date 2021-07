Ortsvorsteher von Bliesdalheim : Durch Dorfplatz hat Ort die Seele zurück

Bliesdalheim Serie „Bliesgau? Natürlich!“: Bernhard Welsch, der Ortsvortsteher von Bliesdalheim, zeigt Perspektiven für sein Dorf.

Bernhard Welsch (CDU) ist mit seinem Dorf tief verbunden. Er lebt seit Geburt in Bliesdalheim und ist seit 30 Jahren in der Ortspolitik tätig. Vor sechs Jahren übernahm der 68-Jährige das Amt des Ortsvorstehers. „Ich hatte ein Interesse an dem Ort und der Entwicklung. Ich war unter meinem Vorgänger auch stellvertretender Ortsvorsteher und als dieser dann verstarb, war für mich klar, dass ich mich zur Wahl aufstellen lasse.“ Wenn sich der Rentner nicht mit dem Dorf beschäftigt, kümmert er sich um seine Enkel. „Man sagt immer, als Rentner hat man mehr Zeit, aber das empfinde ich nicht so. Es gibt immer was zu tun.“