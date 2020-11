Aus der Kommunalpolitik in Gersheim CDU Gersheim : Matthias Braun führt den CDU-Gemeindeverband

Aus der Kommunalpolitik in Gersheim CDU Gersheim

Die neue Führungsspitze des CDU-Gemeindeverbandes am Kreuzweg in Medelsheim. Von links: Björn Decker, der Fraktionsvorsitzende Peter Krämer, Sandra Groh, Matthias Braun und Lukas Leiner. Foto: Wolfgang Degott

Niedergailbach Neuer Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Gersheim ist der Seyweiler Matthias Braun. Der 55-jährige ist stellvertretender Ortsvorsteher von Medelsheim/Seyweiler und gehört dem Gemeinderat an. Er wird den Gemeindeverband zusammen mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Peter Krämer aus Medelsheim, leiten.

Der bisherige Vorsitzende Alexander Rubeck, der über zwei Jahrzehnte die Geschicke der CDU in der Bliestalgemeinde geleitet hat, wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Drei Stellvertreter wählten die Mitglieder in der Gemeinschaftshalle in Niedergailbach. Dies sind die Seyweilerin Sandra Groh, der Rubenheimer Ortsvorsteher Lukas Leiner und den Gersheimer Björn Decker.