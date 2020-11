Fastnacht in Rubenheim und Bebelsheim : Abgespeckte Session bei zwei Carnevalclubs

Rubenheim In Rubenheim und Bebelsheim wird aber über alternative Veranstaltungsformen nachgedacht.

„Die närrische Session 20/21 wird anders aussehen als sonst“, teilt die Schriftführerin des Rubenheimer Carneval-Clubs, Nora Sand, mit. So werden die beiden Prunk- und Galakappensitzungen im Herbitzheimer Bürgerhaus nicht stattfinden, wobei jedoch noch alternative Veranstaltungsformen angedacht sind. Derzeit wird daran gearbeitet. Nachdem alle Aktiven fleißig dabei waren weiter zu trainieren bremste sie der zweite „Lockdown“ der Coronakrise aus, verordnete eine Zwangspause zumindest bis Ende November. Die Sessionseröffnung, die für Samstag, 14. November, allerdings nur mit Mitgliedern vorgesehen war, fällt den Beschränkungen ebenso zum Opfer, wie der für Sonntag, 22. November, geplante RCC-Kuchennachmittag zugunsten eines gemeinnützigen Zweckes. „Er soll eventuell im kommenden Frühjahr nachgeholt werden“, so die Vorsitzend Marie-Christine Lisbert.

Ähnlich sieht es auch beim Karnevalsverein in Bebelsheim aus. Dazu Vorsitzender Armin Nagel: „Am 11. November begann die diesjährige Session, eine Session, die es so noch nicht gab und die leider anders als gewohnt ablaufen wird“. Da seit Anfang November das gesellschaftliche Leben wieder stark eingeschränkt wurde, musste das Training der Tanzgruppen, die im Sommer noch voll motiviert ins Training eingestiegen waren, unter dem Aspekt „Gesundheit geht vor“ bis auf Weiteres wieder eingestellt werden. Doch werde sich weiter Gedanken gemacht, so Nagel, „wie in diesen Zeiten Fastnacht in Bebelsheim gefeiert werden kann“.